«Фейк-чеки» используют различными способами: отправляют друзьям в качестве розыгрыша, предоставляют в случаях, когда вы провели платёж, а нужную квитанцию потеряли и так далее. Услуга формирования поддельных чеков предоставляется телеграм-ботом по запросу. Программа не учитывает конечную цель использования фейкового документа, ответ за свои действия клиент берет на себя.
Что такое «поддельный чек онлайн»
Фейк-чек – это виртуальное подтверждение недействительного платежа или перевода. «Поддельный скриншот с чеком» пригодится вам в ряде случаев:
- Очень далёкий знакомый настойчиво просит деньги в долг, а вам неудобно отказывать? Отправьте ему «фейк-чек» с нужными параметрами транзакции, а после сошлитесь на неполадки в системе денежных переводов.
- Если хочется просто разыграть друга или коллегу с «поддельными чеками» стоит быть осторожнее. Их точно не следует отправлять начальству или приятелям, которые действительно нуждаются в финансах.
Программисты рекомендуют использовать фиктивные платёжные квитанции только с добропорядочными целями. В противном случае пользователь понесёт административную ответственность за собственные действия.
Особенности «поддельных чеков» из нашего Телеграм-бота:
- Готовый снимок будет один в один как скриншот, сделанный с iPhone или Android. Не требуются никакие доработки или использование визуальных редакторов.
- Есть возможность сформировать фейковый скриншот с переводом на Сбер по карте или номеру телефона, оформить чек по операции от Андроида или Айфона и даже показать фиктивную историю своих переводов и покупок.
- На ввод переменных и создание платёжного документа уходит не более одной минуты, что вполне соответствует времени реального перевода средств.
Как создать «фейк чек» в чат-боте
Взаимодействие с ботом возможно с любой интерактивной платформы: Android, iOS, Windows, Linux, Mac OS. Смартфоны предпочтительнее, так как большинство скриншотов чеков создаётся с их помощью.
- Перейдите в социальную сеть Telegram по ссылкам с нашего сайта и откройте чат с ботом;
- Активируйте функцию запуска с помощью соответствующей кнопки, после чего на экране появится главное меню бота, где будет доступен выбор опций;
- Программа предложит сгенерировать один из нескольких возможных видов фейк-скриншотов: Сбербанк перевод, Сбербанк чек или Сбербанк история;
- После выбора типа поддельного изображения пользователю станет доступна небольшая инструкция для ввода первичных данных;
- Каждый тип сведений вводится с новой строки, чтобы бот распознал информацию и правильно использовал данные при формировании чека.
В самом боте есть раздел Помощь, в котором вы найдете все инструкции по использованию его функций.
Вопросы и ответы
- Что такое фейк-бот в Телеграме?
Фейк-бот — это бот в тг, который делает поддельные скриншоты (переводов, историй банка, баланса). Например, он может показать, будто кто-то перевёл тебе деньги, хотя на самом деле ничего не пришло. Это просто картинка, сделанная под настоящую.
- Как вообще работает такой бот?
Ты переходишь в бот и выбираешь, что тебе именно нужно - скрин перевода или квитанция, история, баланс! Например ты выбрал скрин перевода Сбербанка, Альфа Банка, Т-Банка и др., далее он просит тебя ввести данные (сумму, ФИО, телефон, время и тд). Он берёт шаблон настоящего чека, подставляет туда сумму, имя, дату — и присылает тебе фейковый скрин. То есть выглядит как настоящий, но на деле это просто картинка, никакой реальной операции не было.
- Что именно может показать фейк-бот?
Бот может "рисовать" уведомления о переводе денег, скриншоты из банковских приложений, квитанции, чеки, даже иногда смски от "банка". Всё это выглядит правдоподобно, особенно если не всматриваться.
- Зачем такие боты нужны?
Например, их используют для розыгрыша друзей, восстановления чека перевода или квитанции, которые были утеряны. Сейчас набирает популярность обманывать самих телефонных мошенников, предоставляя им фейковый чек.
- Это вообще законно или нет?
Нет. Если вы используете подобные скриншоты для незаконных действий и обмана людей, то всю ответственность вы берете на себя.
- Как понять, что чек фейковый?
Если присмотреться, часто видно косяки. Например, странный шрифт, его размеры, цвет, неправильное время, ошибки в словах, логотип как будто сжатый или мутный. Ну и, конечно, если на карту реально ничего не пришло — это точно обман.
- Где вообще люди находят эти фейк-боты?
Такие боты часто гуляют по Телеграм-каналам, где обсуждают схемы, "заработок" и всякие обходы. Иногда их рекламируют в ТикТоке или на форумах. Сайты, группы вк и тд, зачастую люди сами находят по ключевым словам в поисковиках.
- Как не попасться на фейковый скриншот перевода самому?
Просто не верь скриншотам. Если тебе скинули чек — зайди в свой банк и проверь, пришли ли деньги на самом деле. Лучше всего всегда ждать реального поступления на карту, а не верить на слово или красивую картинку.
- А если я сам хочу попробовать сделать такого бота?
Если ради интереса, без обмана, то можно и даже не стоит больших усилий, в самих ботах есть кнопки для того, чтобы создать его клона именно с твоего аккаунта и в ботах в которых есть платные услуги ты еще сможешь на этом зарабатывать. Но если ты планируешь использовать это против других людей — не стоит. Это уже мошенничество, и за это могут посадить. Даже просто распространение таких ботов — уже риск.
- Меня обманули с помощью фейк-чека, что делать?
Сохрани всё, что у тебя есть — переписку, чек, номер, откуда писали. И иди с этим в полицию. Можно ещё написать в поддержку Телеграма, особенно если бот активен и продолжает обманывать других.