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Фейк чеки

Фейковые чеки и скрины переводов

Привет, друг!

В этом боте ты сможешь создать точную копию скриншотов переводов и чеков по операциям.

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· Настройка часового пояса и имени оператора в статус баре

· Доступны платформы Андроида и Айфона
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«Фейк-чеки» используют различными способами: отправляют друзьям в качестве розыгрыша, предоставляют в случаях, когда вы провели платёж, а нужную квитанцию потеряли и так далее. Услуга формирования поддельных чеков предоставляется телеграм-ботом по запросу. Программа не учитывает конечную цель использования фейкового документа, ответ за свои действия клиент берет на себя.

Что такое «поддельный чек онлайн»

Фейк-чек – это виртуальное подтверждение недействительного платежа или перевода. «Поддельный скриншот с чеком» пригодится вам в ряде случаев:

Программисты рекомендуют использовать фиктивные платёжные квитанции только с добропорядочными целями. В противном случае пользователь понесёт административную ответственность за собственные действия.

Особенности «поддельных чеков» из нашего Телеграм-бота:

  1. Готовый снимок будет один в один как скриншот, сделанный с iPhone или Android. Не требуются никакие доработки или использование визуальных редакторов.
  2. Есть возможность сформировать фейковый скриншот с переводом на Сбер по карте или номеру телефона, оформить чек по операции от Андроида или Айфона и даже показать фиктивную историю своих переводов и покупок.
  3. На ввод переменных и создание платёжного документа уходит не более одной минуты, что вполне соответствует времени реального перевода средств.

Как создать «фейк чек» в чат-боте

Взаимодействие с ботом возможно с любой интерактивной платформы: Android, iOS, Windows, Linux, Mac OS. Смартфоны предпочтительнее, так как большинство скриншотов чеков создаётся с их помощью.

  1. Перейдите в социальную сеть Telegram по ссылкам с нашего сайта и откройте чат с ботом;
  2. Активируйте функцию запуска с помощью соответствующей кнопки, после чего на экране появится главное меню бота, где будет доступен выбор опций;
  3. Программа предложит сгенерировать один из нескольких возможных видов фейк-скриншотов: Сбербанк перевод, Сбербанк чек или Сбербанк история;
  4. После выбора типа поддельного изображения пользователю станет доступна небольшая инструкция для ввода первичных данных;
  5. Каждый тип сведений вводится с новой строки, чтобы бот распознал информацию и правильно использовал данные при формировании чека.

В самом боте есть раздел Помощь, в котором вы найдете все инструкции по использованию его функций.

Вопросы и ответы

  1. Что такое фейк-бот в Телеграме?
    Фейк-бот — это бот в тг, который делает поддельные скриншоты (переводов, историй банка, баланса). Например, он может показать, будто кто-то перевёл тебе деньги, хотя на самом деле ничего не пришло. Это просто картинка, сделанная под настоящую.

  2. Как вообще работает такой бот?
    Ты переходишь в бот и выбираешь, что тебе именно нужно - скрин перевода или квитанция, история, баланс! Например ты выбрал скрин перевода Сбербанка, Альфа Банка, Т-Банка и др., далее он просит тебя ввести данные (сумму, ФИО, телефон, время и тд). Он берёт шаблон настоящего чека, подставляет туда сумму, имя, дату — и присылает тебе фейковый скрин. То есть выглядит как настоящий, но на деле это просто картинка, никакой реальной операции не было.

  3. Что именно может показать фейк-бот?
    Бот может "рисовать" уведомления о переводе денег, скриншоты из банковских приложений, квитанции, чеки, даже иногда смски от "банка". Всё это выглядит правдоподобно, особенно если не всматриваться.

  4. Зачем такие боты нужны?
    Например, их используют для розыгрыша друзей, восстановления чека перевода или квитанции, которые были утеряны. Сейчас набирает популярность обманывать самих телефонных мошенников, предоставляя им фейковый чек.

  5. Это вообще законно или нет?
    Нет. Если вы используете подобные скриншоты для незаконных действий и обмана людей, то всю ответственность вы берете на себя.

  6. Как понять, что чек фейковый?
    Если присмотреться, часто видно косяки. Например, странный шрифт, его размеры, цвет, неправильное время, ошибки в словах, логотип как будто сжатый или мутный. Ну и, конечно, если на карту реально ничего не пришло — это точно обман.

  7. Где вообще люди находят эти фейк-боты?
    Такие боты часто гуляют по Телеграм-каналам, где обсуждают схемы, "заработок" и всякие обходы. Иногда их рекламируют в ТикТоке или на форумах. Сайты, группы вк и тд, зачастую люди сами находят по ключевым словам в поисковиках.

  8. Как не попасться на фейковый скриншот перевода самому?
    Просто не верь скриншотам. Если тебе скинули чек — зайди в свой банк и проверь, пришли ли деньги на самом деле. Лучше всего всегда ждать реального поступления на карту, а не верить на слово или красивую картинку.

  9. А если я сам хочу попробовать сделать такого бота?
    Если ради интереса, без обмана, то можно и даже не стоит больших усилий, в самих ботах есть кнопки для того, чтобы создать его клона именно с твоего аккаунта и в ботах в которых есть платные услуги ты еще сможешь на этом зарабатывать. Но если ты планируешь использовать это против других людей — не стоит. Это уже мошенничество, и за это могут посадить. Даже просто распространение таких ботов — уже риск.

  10. Меня обманули с помощью фейк-чека, что делать?
    Сохрани всё, что у тебя есть — переписку, чек, номер, откуда писали. И иди с этим в полицию. Можно ещё написать в поддержку Телеграма, особенно если бот активен и продолжает обманывать других.
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